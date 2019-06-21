- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وقال هوك، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة من الرياض: "نعمل عن كثب مع الحكومة السعودية للتصدي للتهديد الإيراني".
© REUTERS / HANNAH MCKAY
وتابع: "حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها"، مشيرا إلى أن "العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة"، وفقا لشبكة "العربية".
وأشار إلى أنه "لا بد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر هوك: نعمل عن كثب مع الحكومة السعودية للتصدي للتهديد الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.