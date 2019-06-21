قتلى وجرحى في تفجير انتحاري داخل مسجد شرقي بغداد

بغداد- سبوتنيك وقال مصدر أمني أن "التفجير وقع داخل حسينية الإمام المنتظر في منطقة البلديات وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

ولفت المصدر، في تصريحات ل،"سبوتنيك"، إلى أن "حصيلة الضحايا غير معروفة حتى الآن".

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة إن انفجار القنبلة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20.

ووقع الانفجار في حي البلديات. وقال مصدر كبير بالشرطة إن حزاما ناسفا أو عبوة ناسفة بدائية الصنع استخدم في الهجوم. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.