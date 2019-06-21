سامسونج تعتزم الكشف عن "جالكسي نوت 10" أغسطس المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس © جالكسي نوت 10 جالكسي نوت 10

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب "جالكسي نوت 10" يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك خلال حدث خاص سوف يُقام في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفق ما ذكر موقع "Cnet"، من المتوقع أن تفتح "سامسونج" الطلب المسبق على الجهاز ربما في نفس يوم الحدث، ويبدأ بيع الجهاز في الشهر نفسه.

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وكانت تسريبات تقنية كشفت أن "جالكسي نوت 10" سيقدم تصميمًا شبيهًا بهواتف "جالاكسي إس10"، باستثناء أن الكاميرا الأمامية سوف تكون في منتصف الشاشة، وليس على يسارها، كما أن الكاميرات الخلفية سوف تأتي بوضع رأسي وليس أفقيًا.

وتأتي شاشة الهاتف بقياسين مختلفين؛ "6.75 بوصة"، و"6.3 بوصة". وسوف يدعم أحدهما شبكات الجيل الخامس، ولن يحتوي أي منهما على منفذ لسماعات الأذن.

كما أفادت التسريبات بأن "سامسونج" تنوي الكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة من فئة "نوت" هذا العام، سيكون هناك نسخة "جالكسي نوت 10" و"جالكسي نوت 10 برو"، بالاضافة إلى نسخة "جالكسي نوت 10e" والتي ستكون الأقل في المواصفات والسعر.