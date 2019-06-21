بارزاني: بغداد عاصمتنا الاتحادية وعمقنا الاستراتيجي

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

قال رئيس اقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، ان العاصمة العراقية بغداد العمق الاستراتيجي للإقليم.

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي وبارزاني، الذي وصل الجمعة الى بغداد، في زيارة غير معلنة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، ان رئيس الحكومة العراقي هنأ رئيس الإقليم بمناسبة توليه منصب رئيس الإقليم ومرحبا به في زيارته الأولى بعد تسلمه المسؤولية.

وأكد عبد المهدي، على "وحدة العراق وأهمية العمل المشترك والتعاون من أجل تحقيق مصالح جميع المواطنين، والعمل كفريق واحد وبشكل ودي وصريح لحل جميع المسائل العالقة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أبناء الوطن الواحد، وتطبيق روح ونص الدستور، وتشكيل لجنة لمناقشة وحل جميع الملفات".

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من جهته قال رئيس الإقليم، "انني حرصت على ان تكون بغداد محطة الزيارة الاولى لأنها عاصمتنا الاتحادية، ونحن وجميع القادة في الاقليم ينظرون الى بغداد بأنها عمقنا الاستراتيجي، ولدينا ارادة جادة بتجاوز وحل جميع الخلافات والمسائل العالقة".

وتوصلت أربيل وبغداد في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي الى اتفاق مبدئي حول عدد من النقاط الخلافية بينهم من ضمنه حصة الاقليم في الموازنة العامة ورواتب قوات الإقليم وادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

وقال عبد المهدي، الشهر الماضي إن "العلاقات بين بغداد وأربيل، في أحسن حال، على الرغم من بعض الخلافات".

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