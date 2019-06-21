مؤسسة دولية: تونس استكملت خطوة مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تونس/ عائشة يحياوي/ الخليج 365

قال توفيق الراجحي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، إنّ مجموعة العمل المالي "GAFI" الدولية، أعلنت الخميس، أن تونس استكملت خطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الراجحي في تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أن "الاجتماع قرر برمجة زيارة ميدانية والتي تعتبر الخطوة الأخيرة للخروج من قائمة البلدان الخاضعة للرقابة".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي أدرج تونس ،7 فبراير 2018 ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

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وفي 13 فبراير الماضي ادرج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

وحسب اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للمركزي التونسي فان قائمة فبراير الماضي هي مجرد تحيين للقائمة السابقة.

و"مجموعة العمل المالي" هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس تأسست سنة 1989 وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.