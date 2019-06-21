سقوط مروحية روسية في #إقليم_كراسنودار ومصرع قائدها

الخليج - واس

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم ، أن مروحية من طراز مي-2 قد سقطت في إقليم كراسنودار، جنوب غربي روسيا، ولقي قائدها مصرعه.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية “إن المروحية تابعة لأحد رجال الأعمال، وكانت تقوم برش الحقول”​​​.