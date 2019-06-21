خالد بن سلمان يبحث مع براين هوك التهديد الإيراني لأمن المنطقة

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الرياض: قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إنه بحث مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، جهود التصدي لتهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي على أن المملكة تدعم عقوبات أميركا الصارمة على إيران، بسبب أعمالها الإرهابية.

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وقال في تغريدات له على تويتر "سعدت اليوم بلقاء السيد بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وقال إنه "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وأضاف: "بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".