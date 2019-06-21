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وذكرت صحيفة "عكاظ" أن محكمة الرياض نطقت بكلمة "عنصري" في منطوق حكم ضد مواطن تلفظ على مواطنة بكلمة "يا صومالية" عبر موقع "تويتر"..
© AP Photo / Hassan Ammar
كما قررت اعتذار المدعي عليه من المدعية بالحق الخاص في نفس الحساب يتضمن صيغته التالي: "أعتذر للمدعوة لما صدر مني تجاهها من لفظ عنصري" ويثبت لمدة 30 يوما.
وأضافت الصحيفة السعودية، أنه جاء في صك الحكم، أن تضمن كلمة "عنصرية" في منطوق الحكم، بسبب لفظ الاعتذار إذ حكم به للحق الخاص وما تعرضت عليه المدعية بلفظ صومالية في "تويتر" وهي سعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ السعودية... تدوين كلمة "عنصري" في حكم قضائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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