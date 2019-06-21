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لأول مرة في تاريخ السعودية... تدوين كلمة "عنصري" في حكم قضائي

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وذكرت صحيفة "عكاظ" أن محكمة الرياض نطقت بكلمة "عنصري" في منطوق حكم ضد مواطن تلفظ على مواطنة بكلمة "يا صومالية" عبر موقع "تويتر".. 

© AP Photo / Hassan Ammar

قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه وارتكابه جريمة معلوماتية ومعاقبته بغرامة 3 آلاف ريال، وأخذ التعهد عليه بعدم التكرار، وإلزامه بحذف التغريدات.

كما قررت اعتذار المدعي عليه من المدعية بالحق الخاص في نفس الحساب يتضمن صيغته التالي: "أعتذر للمدعوة لما صدر مني تجاهها من لفظ عنصري" ويثبت لمدة 30 يوما.

وأضافت الصحيفة ، أنه جاء في صك الحكم، أن تضمن كلمة "عنصرية" في منطوق الحكم، بسبب لفظ الاعتذار إذ حكم به للحق الخاص وما تعرضت عليه المدعية بلفظ صومالية في "تويتر" وهي سعودية.

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