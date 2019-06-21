ارتياح ودعم سعودي جديد للبنان

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© REUTERS / ADNAN ABIDI
وأشارت الصحيفة أن لبنان تبلغ رسميا من السعودية عن دعم القيادة السعودية للبنان وأنه سيستمر وسيتطور أكثر وأكثر مع الوقت.
كما أكدت مصادر الوفد السعودي لـ"الجمهورية" عن اتخاذ المملكة قراراً برفع الحظر عن مجيء المواطنين السعوديين الى لبنان.
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