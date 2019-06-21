ارتياح ودعم سعودي جديد للبنان

© REUTERS / ADNAN ABIDI ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن الموقف السعودي الأخير بعد زيارة الوفد للبنان ولقاء المسؤولين اللبنانيين والتي كان أثرها إيجابيا على موقف القيادة السعودية من لبنان. وأشارت الصحيفة أن لبنان تبلغ رسميا من السعودية عن دعم القيادة السعودية للبنان وأنه سيستمر وسيتطور أكثر وأكثر مع الوقت. كما أكدت مصادر الوفد السعودي لـ"الجمهورية" عن اتخاذ المملكة قراراً برفع الحظر عن مجيء المواطنين السعوديين الى لبنان.

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