ماجد العيسى نائبًا لرئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر

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أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تعيين عضو مجلس الادارة، ماجد بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف العيسى (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس لمجلس إدارة المجموعة، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر أمس الخميس الموافق 20/6/2019م .

وقالت المجموعة إن هذا تلعيين يسري اعتبارا من تاريخ قرار المجلس ويستمر للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 21 مايو 2021م .

ومن الجدير بالذكر أن العيسى حصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ميدلسيكس، وكذلك حاصل على دبلوم عالي تأهيل دكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد، ولديه 23 سنة خبرة وشغل عدة مناصب منها لدى سابك ومجموعة سامبا المالية ورئيس تنفيذي سابق، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وشركة اليسر للتقسيط، وشركة بيئة، وبنك أشمور.