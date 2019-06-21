السعودية: إيران خلقت وضعا "بالغ الخطورة" في الخليج

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وأضاف الجبير للصحفيين في لندن "أعتقد أن الوضع خطير جدا بسبب السلوك العدواني لإيران."
وقال "عندما تتدخل في حركة الشحن الدولية يكون لذلك تأثير على إمدادات الطاقة، وتأثير على أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. بشكل أساسي، يمس هذا كل شخص في العالم".
وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط، الأسبوع الماضي، قرب مضيق هرمز وهو طريق ملاحي رئيسي لإمدادات النفط العالمية. بينما تنفي إيران أي تورط.
وتابع الجبير "المجتمع الدولي عازم على التصدي للسلوك العدواني الإيراني .. لا نريد حربا معها"، قائلا إنه "من السخف تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران".
وأكد الجبير أن السعودية وحلفاءها يتباحثون في مختلف الخيارات لضمان سلامة الملاحة في المنطقة"، بعدما "زادت وتيرة الهجمات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة".
كما تحدث الوزير السعودي عن "الدلائل الكبيرة" للسلوك الإيران العدائي، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، من خلال دعم ميليشيات في اليمن بالصواريخ، مشددا على ضرورة "أن توقف إيران دعمها للإرهاب".
شاهد أيضا.. السعوديات يؤسسنَ أول نادٍ للسيارات في المملكة
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فيديو: زوارها عانوا من مشاكل غريبة.. أماكن مخيفة جدًا على الأرض
الأفلام عمومًا وأفلام الرعب خصوصًا هي جزء من الحياة التي نعيشها خاصة وأن عدد كبير من هذه الأفلام مستوحى من قصص حقيقية ارتبطت بأماكن وأحداث تم تسجيلها عبر التاريخ. من خلال هذا الفيديو تعرفوا على مجموعة من الأماكن المخيفة حول العالم حيث يروي زوار هذه الأماكن قصص وحكايات مرعبة حتى أن بعضهم قد رأي أشباح وقام بتصويرها.مواقع حاوي
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فيديو: كرش سواريز.. سخرية من زيادة وزن مدافع برشلونة
تعرض نجم كرة القدم لويس سواريز Luis Suárez لحملة من السخرية وذلك بعد أن ظهر بوزن زائد جدًا في صورة تم تداولها له خلال المباراة التي جمعت بين الإكوادور والأوروغواي. فيديو: كرش سواريز.. سخرية من زيادة وزن مدافع برشلونة 7awi 1 فيديو: كرش سواريز.. سخرية من زيادة وزن مدافع برشلونة حيث ظهر في الصورة أن سواريز يتمتع بكرش بجانب ترهل في البطن وهو أمر غريب جدًا بالنسبة للاعب كرة قدم في قمة مجده مثل سواريز خاصة وأنه يبلغ من العمر 32 عام. وكانت أبرز الصور الساخرة من سواريز تلك التي وضع عليها أحد المتابعين خط أحمر ليُظهر كرش سواريز وعلق عليها أن سواريز وقع في التسلل. إلا أن محبي مدافع برشلونة أكدوا أن زيادة وزنه طفيفة لكن الزواية التي تم التقاط الصورة منها أبرزت هذا الكرش. الجدير بالذكر أن سواريز كان بطل المباراة التي جمعت فريق بلاده مع الإكوادور وانتهت بفوز الأوروغواي بـ4 أهداف مقابل لاشيء سجل من ضمنهم سواريز هدفًا. فيديو: كرش سواريز.. سخرية من زيادة وزن مدافع برشلونة 7awi 1 فيديو: كرش سواريز.. سخرية من زيادة وزن مدافع برشلونة المزيد: صور أشهر نجوم كرة القدم العالميين يشكرون الله بطرق مختلفة! صور بنات نجوم كرة القدم الأشهر والأجمل حول العالم...ابنة ماردونا ستبهركم! أجمل أخطاء وعثرات لاعبي كرة القدم غير المحترفين..ضحك لا ينتهي! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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ريهام سعيد تثير جدلا بتصريحها عن دينا الشربيني وعمرو دياب
أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل مجدداً حول حديثها المباشر والصريح عن علاقة النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وتطرقها إلى أزمة الأخيرة عندما حكم عليها بالحبس عام. دينا الشربيني تعترف بحبها لعمرو دياب وتكشف كيف غير شخصيتها تماماً 7awi 1 دينا الشربيني تعترف بحبها لعمرو دياب وتكشف كيف غير شخصيتها تماماً شاهدي أيضاً: دينا الشربيني تعترف بحبها لعمرو دياب وتكشف كيف غير شخصيتها تماماً ريهام سعيد في البداية، أبدت حبها الكبير لدينا الشربيني رغم عدم معرفتها بها بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها أصبحت الآن "ملهمتها"، لتتطرق إلى قضيتها السابقة التي نالت فيها حكماً بالسجن عام. وأضافت ريهام سعيد أن دينا الشربيني بعد أن كانت نجمة صاعدة بسرعة الصاروخ، حكم عليها في قضية وخرجت وجدت نقابة المهن التمثيلية تمنعها من التمثيل وظلت فترة دون أن تدخل في أي عمل فني. تابعت ريهام سعيد حديثها في برنامجها "صبايا"، أن دينا الشربيني اقترن اسمها فيما بعد بنجم عظيم قائلة: "وأيا كان هما عايزين يصرحوا بالعلاقة ولا لأ، بس ممكن نقدر نقول إن بينهم ارتباط فني، زي ما هي صرحت إنه بيدعمها وإنه لما بيمسك أي حاجة بتتحول لدهب". ريهام سعيد تتحدث مرة أخرى عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني 7awi 1 ريهام سعيد تتحدث مرة أخرى عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني وأكدت ريهام سعيد أن دوام الحال من المحال، ودينا الشربيني أكبر دليل على هذا فبعد أن كان الجميع يسخرون منها بسبب فيديو رقصة السيارة، أصبح الآن الجميع يتحدث عن نجاحها بعد عرض مسلسل "زي الشمس". وانهالت التعليقات على فيديو ريهام سعيد، حيث اعترض البعض على تطرقها إلى أزمة سجن دينا الشربيني، لأن الناس لم تتعد تتذكر هذه الواقعة فلا داعي لذكرها مرة أخرى، خاصة وأنها مازالت تستمتع بنجاح مسلسلها "زي الشمس". وكانت ريهام سعيد أثارت الجدل مسبقاً، عندما كشفت في تعليق لها على انستقرام أن دينا الشربيني ارتبطت بعمرو دياب بعد طلاقه من زينة عاشور بفترة من الوقت، في إشارة منها أنها لم "تخطفه" من زوجته. الجدير بالذكر أن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني مازالت غامضة لدى الجمهور، خاصة وأنهما لم يعلنا حتى الآن بشكل مباشر ورسمي عن طبيعة علاقتهما رغم ظهورهما المتكرر في العديد من المناسبات. المزيد: لوك دينا الشربيني الجديد يضعها في مقارنة صريحة مع زوجة عمرو دياب! دينا الشربيني تتحدث على المكشوف عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب إحراج إلهام شاهين بكشف قصة تسببها في إفشال زواج شقيقتها من عمرو دياب ريهام سعيد تعلن طلاق عمرو دياب وهذا ما قالته عن دينا الشربيني! تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي
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السعوديات يؤسسنَ أول نادٍ للسيارات في المملكة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.