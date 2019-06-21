استقبال "يفوق التوقعات" لقائد الجيش اللبناني في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © موقع الجيش اللبناني قائد الجيش اللبناني يزور السعوديةاستقبال "يفوق التوقعات" لقائد الجيش اللبناني في قائد الجيش اللبناني يزور السعوديةاستقبال "يفوق التوقعات" لقائد الجيش اللبناني في السعودية

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال زيارته السعودية، أن الوضع الأمني في لبنان مستقر، وأنه على استعداد لاستقبال أبنائه المغتربين، وأبناء الدول العربية الشقيقة.

وشدد عون، اليوم الخميس، على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مثمنا دورها في دعم الدولة اللبنانية وجيشها، مؤكدا الدور الأساسي الذي تؤديه الجالية اللبنانية في تعميق هذه العلاقات.

والتقى قائد الجيش اللبناني، نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وجرى البحث في سبل تعزيز العلاقات بين الجيشين وتطوير التعاون العسكري والأكاديمي.

كما زار العماد عون مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، حيث استمع إلى إيجاز عن مهمات المركز وكيفية مواجهته للإرهاب.

ونوه رئيس المركز بالإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني بانتصاره على الإرهاب في معركة "فجر الجرود"، معتبرا أن هناك قواسم مشتركة بين الجيشين اللبناني والسعودي في المعايير التي يتم اعتمادها لمواجهة الإرهاب.

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وكانت للعماد عون محطة في مركز قيادة القوات الجوية، حيث اطلع على غرفة العمليات الجوية، واستمع إلى إيجاز عن القدرات الجوية للجيش السعودي ونوعية السلاح الذي يستخدمه.

من الجدير ذكره، أن هذه الزيارة هي الأولى لقائد الجيش اللبناني إلى المملكة العربية السعودية، بناء على دعوة رسمية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن حجم الاهتمام السعودي بزيارة عون فاق التوقعات، وأكدت أنه أقيمت له مراسم شبيهة بمراسم استقبال رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع زيارة وفد مجلس الشورى السعودي إلى بيروت، للتأكيد على أهمية العلاقة اللبنانية السعودية وتعزيزها.

المصدر: موقع الجيش اللبناني+ إعلام لبناني