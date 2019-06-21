دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب لا يستبعد ردًا على إسقاط إيران الطائرة الأمريكية: سترون قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن «الأمر كان ليختلف كثيراً لو كانت الطائرة التي أسقطتها إيران تحمل ركابًا».

ولم يستبعد ترامب ردا أمريكيا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة، قائلا: سترون قريبًا.

وأشار إلى أنه «لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع بل تفعل عكس ذلك أحيانًا».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس: إنَّ الطائرة المسيَّرة التي أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز كانت على مسافة 17 ميلًا من الأجواء الإيرانية. مشيرة إلى أنَّ البحث جارٍ لتحديد مكان حطامها.

وقال مصدر في البنتاجون: إنَّ الطائرة كانت في مهمة استطلاع. واصفًا إسقاطها بأنه عمل استفزازي.

وزعمت إيران أنَّ الطائرة الأمريكية التي قالت: إنها من طراز آر.كيو-4 جلوبال هوك اخترقت أجواءها وأسقطت داخل مجالها الجوي.

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وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي: إنَّ بلاده «ليس لديها أي نية لخوض حرب مع أي بلد، لكننا مستعدون للحرب».

ويأتي الحادث بعد أيام من تأكيد الجيش الأمريكي أنَّ إيران حاولت إسقاط طائرة أمريكية مسيَّرة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول أمريكي الخميس: إنَّ طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/ جو إيراني.

وصرَّح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة أسوشييتد برس بأنَّ الطائرة المسيرة من طراز إم.كيو-4سي (MQ-4C) وتتبع للبحرية الأمريكية.

ونسبت شبكة سي بي اس نيوز إلى مسؤول عسكري قوله: إنَّ الطائرة المسيرة التي أسقطت إمَّا من طراز إم.كيو- 4سي ترايتن أو آر.كيو-4 غلوبال هوك.

وذكر موقع سباه نيوز الإلكتروني الإخباري، الذراع الإعلامية للحرس الثوري الإيراني، الخميس أنَّ الحرس الثوري أسقط طائرة «تجسس» أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان المطلّ على الخليج بجنوب البلاد.