شكرا لقرائتكم لبنان: قرار رئيس بلدية الحدث بمنع المسلمين من الاستئجار يشعل مواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 20:47

أشعل قرار رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون،​ منع المسلمين من الاستئجار في بلدة الحدث الواقعة في المتن الجنوبي، في ضاحية بيروت الشرقية، مواقع التواصل الاجتماعي. واستدعى إجراء رئيس البلدية الذي يقضي بمنع بيع منازل المسيحيين أو تأجيرها لغير المسيحيين منعا للتغيير الديموغرافي، تدخل وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن فقالت: "أعمل على مكتوب لأطلب فيه من محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الإستماع الى رئيس البلدية للتأكد بأن ما ورد عن الاجراء هو صحيح وفي حال حصل تأكيد سنطلب التراجع عن هذا الإجراء غير الدستوري".



وقالت: "إن الخطاب الطائفي والمذهبي يتناقض كل التناقض مع العيش المشترك، ونحن لا نستطيع تحت غطاء التغيير الديموغرافي اتخاذ هذه الاجراءات"، واوضحت انها "تمنع نقل نفوس من اجل منع التغيير الديمغرافي، ولكن منع رئيس بلدية مواطن لبناني الاستئجار في منطقة معينة من اجل التغير الديموغرافي فهذا غير مقبول". واوضحت ان "ما يحصل يتخطى اي اتفاق سياسي، واذا نحن نحترم المؤسسات هذا الشيء يجب ان لا يحصل لانه غير مقبول".

الحدث تحولت إلى "حدث"

وكانت منطقة الحدث تحولت إلى "حدث" بسبب تعليقات وتغريدات على مواقع التواصل الإجتماعي ورسائل صوتية تم تناقلها على "واتساب"، حول قرار البلدية.

الحملة أطلقها شاب اسمه محمد عواد كتب رسالة على فايسبوك تحدّث فيها عن رفض تأجيره شقة في الحدث بحجة أنه مسلم، الأمر الذي دفع عدداً من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي إلى إطلاق تغريدات مستهجنة ورافضة لقرار البلدية.

عون: إذا أُجبرت على عدم تطبيقه سأستقيل

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وفي وقت سابق، أكد رئيس ​بلدية الحدث ​​ان هذا القرار يعود الى العام 2010 و"نحن كبلدية لا نخجل به وفي كل فترة نتفاجأ بإثارته مجدداً ولكننا نكرر ونقول أننا كبلدية ضد التغيير الديموغرافي". وأوضح أن القرار يشمل عمليات البيع والشراء والايجار في منطقة معينة"، وقال: "في العام 1990 الى العام 2010 كانت الحدت كلّها مسيحية، بعدها قام اخواننا الشيعة بشراء 60 في المئة منها، وبعد الانتخابات البلدية التي أوصلتنا الى المجلس البلدي اخذنا قراراً بضرورة المحافظة على نسبة الـ40 في المئة المتبقية للمسيحيين، ومنعنا بيع الأراضي والمنازل أو تأجيرها في هذه المنطقة لغير المسيحيين". وأكد ان "لا مشكلة مع سكان الحدت المنتمين الى الطائفة الشيعية، وقال "نخدمهم أكثر مما نخدم المسيحيين".

واضاف: "يعتقدون على مواقع التواصل الاجتماعي انهم "كمشونا بذلة"، وهذا امر غير صحيح، لأن هذا الكلام قلناه أمس ومنذ 10 سنوات وسنبقى نكرره اليوم وفي المستقبل، وإذا أُجبرت في يوم على عدم تطبيقه سأستقيل". وجدد التأكيد أنه "ضد التغيير الديموغرافي ومع المحافظة على وجود المسيحيين، هذا الأمر نعلن عنه على "رأس السطح" ونفتخر به ومستمرون به".

وعن سبب إثارة الموضوع مجدداً، قال عون: "لا مشكلة، فبهذه الطريقة إذا كان ما زال هناك شخص في الجمهورية اللبنانية لم يعرف بالقرار فليعرف به، على أمل ان تتحرّك كل البلديات وإذا كانت المنطقة شيعية فليحافظوا على شيعيتها وإذا كانت سنية فليحافظوا على سنيّتها وليتركونا نحافظ على مسيحية المنطقة المسيحية"، مشيراً الى "اننا لسنا عنصريين ونحن فخورين بإخواننا الشيعة الذين اشتروا 60 في المئة من الحدث".

وتابع: "نحن اتخذنا هذا القرار، بعدما تسلّم فريقنا البلدية ونحن سنذهب الى بيوتنا في حال لم نتمكن من تطبيقه"، مؤكدا ان "خلفية القرار وجودية، تطبيقا لما ينص عليه ​الدستور​ بالحفاظ على العيش المشترك نتيجة ثبات المسيحيين في ارضهم، وهو ما دعانا اليه قداسة ​البابا​ يوحنا بولس الثاني".

"ممنوع البيع والإستئجار"

وأّكد عون "نحن لا نهتم بالحملة التي تشن علينا من وقت لآخر، وهذه الضجة المثارة اليوم هي نيشان على صدرنا، ونقول للمسيحيين في البلدة علناً ان: ممنوع ان تبيع ارضك وتؤجرها بل أصمد في ارضك وبيتك، ونحن بذلك نشجعه على البقاء في بلدته،" مشددا على "ان قرارنا هذا مدعوم من سيدة الحدت، وهناك اجماع من الحدتيين على تأييد القرار كما ان فعاليات المنطقة داعمة لنا وراعينا هو الرئيس العماد ​ميشال عون​، لان التغيير الديموغرافي يضر بكل ​الطوائف​ وليس فقط بالمسيحيين،" وكشف ان "​السيد حسن نصرالله​ داعم لقراراتنا في هذا الاطار وكذلك دولة الرئيس ​نبيه بري​،" مذكرا "باسترجاع البلدية ​تلة الوروار​ التي اشتراها متمولون شيعة، بعد 3 سنوات ونصف من العمل وبالتنسيق مع كل فعاليات المنطقة".