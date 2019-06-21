شكرا لقرائتكم اعتقال المسؤول عن فض الاعتصام في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:34

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الخميس اعتقال المسؤول عن فض اعتصام المتظاهرين في الخرطوم مطلع حزيران (يونيو) الجاري، ما ادى الى مقتل العشرات.



وقال دقلو مخاطباً اجتماعاً نسوياً يؤيد المجلس العسكري: "توصلنا للشخص الاساسي المتسبب في الموضوع. ليس هناك من داع لاذكره حتى لا اؤثر في التحقيق". وفي 3 الجاري، قام رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري بتفريق الاعتصام أمام مقر الجيش لممارسة ضغوط على الجيش والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وأضاف دقلو: "كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية او مدني سيتم تقديمهم لمحكمة علنية". وقُتل ما لا يقل عن 128 شخصاً في الاعتصام والقمع الذي تلاه، وفقا للأطباء المقربين من الاحتجاجات، لكن السلطات قالت إن الحصيلة كانت 61 قتيلاً.

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وأضاف دقلو: "اعتقلنا لواء يجند ناساً للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات، وفي بورتسودان تم القبض علي 23 يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس". واتهم قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الحكومية قوات الدعم السريع بأنها تقف وراء ما حدث.

وأعرب المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ اطاحة البشير، عن الاسف "للأخطاء التي حدثت" أثناء التفريق، مع تأكيد أنه لم يصدر أوامر بذلك، وأن الهدف الأساسي للعملية كان شيئاً آخر. وأعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق لم تعلن نتائجها بعد. وكان دقلو اعتبر في وقت سابق أن فض الاعتصام كان "فخاً" لقوات الدعم السريع.

ودافع عن هذه القوات قائلاً إن "زي الدعم السريع متوفر في الاسواق". وأمس، دعا رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان المحتجين إلى المفاوضات "من دون شروط".