الرئيس الموريتاني: قطر دعمت الإرهاب وخربت دولا عربية

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نواكشوط — سبوتنيك. وقال ولد عبد العزيز الذي سبق أن قطع علاقته مع قطر في بداية الحصار قبل أن تعود الأمور تدريجيا إلى ما كانت عليه "ما فعلته قطر بالدول العربية هو تمام ما فعلته ألمانيا النازية بالعالم".
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وأكد الرئيس الذي تنتهي ولايته آب/ أغسطس المقبل، أنه لم يتأثر بأية دولة أو جهة في قراراته تجاه قطر، وأضاف "لو كانت قراراتنا تجاه الدول تتأثر بمصالح دول أخرى لقمنا بقطع العلاقة مع إيران. لكننا نزن الأمور حسب ما نرى وليس ما يرى الآخرون".
وعقد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في قصر المؤتمرات بنواكشوط ساعات قبل اغلاق الحملة الانتخابية.
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