اليمن... معارك في الحديدة وطيران التحالف يشن غارات

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن معارك عنيفة تدور بأسلحة ثقيلة ومتوسطة باتجاه منطقة 7 يوليو وسوق الحلقة وشارع الخمسين في مدينة الحديدة.

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأشار إلى شن طيران التحالف غارات على مناطق شمال الحديدة، بينها ثلاث غارات استهدفت مواقع في مديرية الضحي.

وكانت قوات التحالف العربي أعلنت فجر اليوم، تنفيذ عمليات استهداف نوعية ضد أهداف لـ"أنصار الله" شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة تابعة للجماعة "مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".

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وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.