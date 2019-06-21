4 جرحى في هجوم انتحاري شرقي العراق

العراق / حسين الأمير / الخليج 365
أصيب 4 أشخاص، مساء الخميس، في هجوم انتحاري بمحافظة ديالى شرقي العراق، حسب مصدر أمني.
وقال النقيب في الشرطة حبيب الشمري، للأناضول، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر قنبلة يدوية بعد تعثر تفجير حزامه داخل مقهى في قضاء خانقين بالمحافظة".
وأشار الشمري إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة.
وأوضح أن قوات الأمن شددت إجراءاتها في البلدة إثر الحادث وأعلنت حظر التجوال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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