الهند ترسل سفينتين حربيتين إلى الخليج

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نيودلهي: أعلنت الهند الخميس إرسال سفينتين حربيتين وزيادة الرقابة الجوية في الخليج حيث يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف انديا" عن البحرية الهندية أنّ السفينتين "+اي. ان. اس. تشناي+ و+اي. ان. اس. سوناينا+ نشرتا في خليج عمان والخليج للاضطلاع بعمليات أمن بحري".

وأشارت البحرية إلى أنّ الهدف "طمأنة السفن التي ترفع علم الهند وتعمل في خليج عمان والخليج، في أعقاب الحوادث ذات الصلة بالأمن البحري التي وقعت في المنطقة".

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وفي جو من التوتر الشديد بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس أن ايران ارتكبت "خطأ جسيما" بإسقاطها طائرة أميركية مسيرة. ويقول البنتاغون إنّه جرى إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، في حين يعتبر الحرس الثوري الإيراني أنّ الطائرة انتهكت المجال الجوي الإيراني.

وسبق لواشنطن أن اتهمت إيران بالمسؤولية عن مهاجمة سفن في مضيق هرمز.

وأكدت البحرية الهندية أنّ "مراقبة جوية (من قبلها) قائمة أيضاً في المنطقة".

وفي أيار/مايو، أعلن سفير الهند في الولايات المتحدة أنّ بلاده وضعت حداً لوارداتها من النفط الإيراني بما يتوافق والعقوبات الأميركية.