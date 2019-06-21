حسين الجسمي يطرب جمهوره في حفل بجدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ليلة وصفها الجمهور الحاضر بالأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تألق الفنان الإماراتي حسين الجسمي وجال مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلاً معهم بين أغنياته الطربية، والذين رددوها جميعها دون استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب متبادلة بين فنان وجمهوره، تاركين في ذاكرتهم ليلة استثنائية ستبقى عالقة في ذاكرة كل من حضرها في المسرح بالواجهة البحرية، أو عبر الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون mbc.

وأعرب الجسمي عن حبه للمملكة وأهلها، وقال عندما اعتلى خشبة المسرح: «أنا سعيد لوجودي بينكم في جدة، ولن أقول إنني اليوم إماراتي بالسعودية، بل أنا سعودي بالإمارات»، ليبدأ بعدها السهرة الغنائية التاريخية التي قدم بها لأول مرة أغنية مهداة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حملت عنوان «إصعد بعزمك» من أشعار الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وألحان وتوزيع وليد فايد، وذلك بمرافقة فرقة استعراضية سعودية حاملة العلم السعودي والسيوف على المسرح أمام الجمهور.

شاركت في إحياء الحفل الذي نظم ضمن حفلات «موسم جدة» الى جانب حسين الجسمي الفنانة اللبنانية يارا.