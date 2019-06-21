أحمد العامري: أسواق النشر الإفريقية واعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مدينة الشارقة للنشر، في الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي للناشرين الدوليين الذي نظمه الاتحاد الدولي للناشرين في العاصمة الكينية نيروبي.

وناقش المنتدى على مدار يومين أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاعات النشر في القارة الإفريقية، وطرح الخيارات التي تتناسب مع تعزيز حضورها والارتقاء بها للوصول إلى نطاق أوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

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ورعت المدينة حفل العشاء المخصص للناشرين الإفريقيين المشاركين في المنتدى، واستعرضت خلال مشاركتها في الحدث حزمة من الخيارات والتسهيلات التي تقدمها للناشرين، سواء على صعيد البنية التحتية المتطورة والمدعمة بأحدث التقنيات العاملة في مجال النشر والمصممة بشكل خاص لتلبي مختلف احتياجات العاملين في القطاع، بالإضافة إلى حزم التسهيلات المتعلقة بالترخيص والتسجيل للشركات الجديدة والشركات التابعة والفروع الإقليمية للشركات الدولية.

وأشارو أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب إلى أن أسواق النشر الإفريقية واعدة وتحمل الكثير من الفرص عبر ما تحتضنه من فعاليات وأنشطة تسهم في التعريف بمكانة الكتاب وحضوره وانشغال العديد من الجهات في القارة بصناعته، مؤكداً على أن مدينة الشارقة للنشر تفتح أبوابها للناشر الإفريقي للدخول إلى الأسواق المحلية والعربية بما يخدم التواصل الحضاري والثقافي وينهض بقطاع النشر في القارة نحو آفاق أكثر تطوراً ورحابة.

وتابع :» تنطلق مدينة الشارقة للنشر من رؤية رصينة أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تؤمن فيها بأن الكتاب والثقافة محركان رئيسيان لعملية التنمية والنهضة المجتمعية برمّتها، ولا يوجد شعب في العالم نهض بمجالاته الاقتصادية والمجتمعية بمفهومهما الشامل دون الاستفادة من مقدرات المعرفة والكتاب، من هذا المنطلق تمضي هيئة الشارقة للكتاب والمؤسسات التابعة لها في مساندة العاملين في مجالات النشر نحو الارتقاء بجهودهم وخبراتهم والانفتاح بشكل أكبر على الأسواق الخارجية، لنكون شركاء في مضاعفة وتوسعة أعداد القراء الذين يسهمون بشكل فاعل في النهوض بالمجتمعات وقيادة المسيرة التنموية نحو النمو والازدهار».