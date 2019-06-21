قرار «إسرائيلي» بتدمير 100 منزل في القدس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت مؤخراً ما تسمى «المحكمة العليا الإسرائيلية»، هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 منزل بحي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، ما يعني تشريد مئات الفلسطينيين، والذريعة هذه المرة أنها «قريبة من جدار الفصل، وتشكّل خطراً أمنياً».

وادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف أغلبية أراضيه ضمن مناطق «أ» التابعة للسيادة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق «أوسلو».

في حين اعتقل الاحتلال 11 فلسطينياً من الضفة الغربية، بينما اقتحم 48 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وحذّر كبار المسؤولين في أجهزة «الأمن» والصحة «الإسرائيلية» من أنهم غير مستعدين لعلاج الضحايا في حالة نشوب حرب على جبهات متعددة. ووفقاً لمسؤول أمني «إسرائيلي» قال لصحفية «هآرتس»، «إجلاء الجنود الجرحى في ساحة المعركة سيكون أكثر تعقيداً في الحرب المقبلة؛ بسبب التحسن في أسلحة العدو».

في سابقة خطرة تمنح الضوء الأخضر للاحتلال بتنفيذ مجزرة هدم مبانٍ ومنشآت محاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أقرت مؤخراً ما تسمى «المحكمة العليا الإسرائيلية»، هدم 16 عمارة سكنية تضم 100 منزل بحي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، إضافة إلى تشريد المئات، والذريعة هذه المرة أنها «قريبة من جدار الفصل، وتشكّل خطراً أمنياً». وادي الحمص يقع خارج الخط الوهمي لبلدية الاحتلال في القدس، وتصنف أغلبية أراضيه ضمن مناطق «أ» التابعة للسيادة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق «أوسلو». وعندما باشر الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري في المنطقة عام 2003، قدم أهالي صور باهر التماساً ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قريتهم، وجرى تغييره، ليصبح الحي داخل الجدار، وفقاً لمدير قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة خليل التفكجي.

ودفعت الأسعار المرتفعة للشقق والتكاليف الباهظة لاستصدار رخص بناء داخل القدس الكثير من المقدسيين إلى تملك أراضٍ في حي وادي الحمص وبناء عمارات سكنية، بعد أن حصلوا على رخص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وأوضح تفكجي، أن «المحكمة العليا الإسرائيلية» أصدرت قراراً يمنع البناء على بعد 250 متراً من الجدار، مستندة إلى أمر صدر قبل 7 سنوات عما يسمى «الحاكم العسكري للمنطقة في جيش الاحتلال»، مشيراً إلى أن هذا القرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

وأضاف: «إسرائيل» تريد أن تقول: إن المنطقة تحت سيادتها، ولا أحد غيرها يملك السيادة عليها.

وأكد تفكجي أن ما يجري في صور باهر يسعى الاحتلال إلى تطبيقه في منطقة الشياح في العيزرية، وغيرها من المناطق المحيطة في القدس، موضحاً أن القضية ديموغرافية بامتياز، والهدف منها إفراغ القدس ومحيطها من أي وجود فلسطيني. وتابع: «يحاول الاحتلال حسم قضية القدس كمرحلة نهائية، خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية». ويقطن في حي وادي الحمص نحو 6 آلاف نسمة، بات كثير منهم مهددين بالتشرد بعد قرار الاحتلال هدم منازلهم. وأعطت محكمة الاحتلال أهالي الحي، مهلة شهر واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان لجرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالبتهم بدفع تكاليف الهدم.

وبين مدير الدائرة القانونية في المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان «سانت إيف» المحامي هيثم الخطيب، أن «المحكمة تبنت ادعاءات جيش الاحتلال وأوامره»، معرباً عن خشيته من استغلال القرار ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، وليس في محيط القدس فقط. وتطرق الخطيب إلى أن القرار يعود إلى عام 2011 عندما أصدر ما يسمى «الحاكم العسكري» أمراً يمنع البناء على بعد 250 متراً من الجدار لدواعٍ أمنية، ولكنه لم يطبقه. وفي عام 2015 قرر جيش الاحتلال تطبيق الأمر، وبدأ في حي وادي الحمص وسلم أوامر بهدم 16 بناية، تضم عشرات الشقق السكنية.

وأشار وزير شؤون القدس فادي الهدمي إلى أن الوزارة ومن خلال دائرتها القانونية تتابع عن كثب تداعيات القرار وأبعاده القانونية، موضحاً أن إطلاق مصطلح جديد اسمه «حرم الجدار» هو سابقة خطرة تهدد المئات من المنازل والمنشآت المحاذية لجدار الفصل العنصري.

وأكد أن وزارته وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفلسطينية، بعثت رسائل عاجلة للسفارات والقنصليات لتدويل القضية، وحشد الدعم لحماية المباني من الهدم ووقف القرار.

واعتقل الاحتلال 11 فلسطينياً من الضفة الغربية، في حين اقتحم 48 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. واقتحم الآلاف من المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، بلدة كفل حارس شمال سلفيت. (وكالات)