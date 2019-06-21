«استشاري» الشارقة

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ابن الديرة

يستدعي انتهاء الفصل التشريعي للمجلس الاستشاري في الشارقة، وقفة مستحقة، فقد عمل المجلس في صمت، بعيداً عن الضجيج، ملتزماً خدمة الإمارة والوطن، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. النتيجة المنطقية لذلك، علاقة متميزة بين المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي، تحول معها أكثر من 99% من توصيات المجلس إلى قرارات.

هذا هو المحك، وهذا هو مربط فرس المجالس البرلمانية، فالعبرة في قدرة المجلس على حل مشاكل المواطنين، وتحقيق أحلامهم، وفي مدى تحقيقه أهدافه المرسومة، ضمن اتفاق جميع الأعضاء على العمل معاً تحت رئاسة تطبق النظام بحذافيره، وتتيح للجميع الفرص ذاتها تحت قبة المجلس من دون تفريق، الأمر الذي يدرج، بكل فخر، في سجل تميز المرأة الإماراتية.

مجموع ما قام به المجلس الاستشاري في الشارقة وصفة نجاح، وأولها أن السياسات راسخة، وأن المجلس يقوم بالرقابة ويسهم في التشريع وغاية نظره تحسين حياة ومعيشة المواطنين، ومواكبة المستجدات، خصوصاً في الصحة والتعليم والإسكان والشؤون الاجتماعية، نحو الإسهام، مع الحكومة، في وضع الحلول.

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بالمجلس الاستشاري والمجالس البلدية، تستكمل الشارقة مؤسساتها، ما يجعل العمل العام أسلس وأيسر وأقدر على الإنجاز، والمرجو استمرار نجاح المجلس في فصله التشريعي المقبل، حيث الإمارة مقبلة على انتخابات نصف الأعضاء في خلال الشهور المقبلة، ما يجب معه التذكير بأهمية وضرورة اختيار الأصلح الذي يستطيع القيام بدوره على الوجه الأكمل في ضوء لائحة المجلس الداخلية.

الأصلح هو من لا يمسك العصا من الوسط، ومن يخصص معظم وقته للعمل تحت قبة المجلس وخارجه، عبر علاقاته مع الناس، والعمل في المجلس ليس الساعات التي تستغرقها الاجتماعات، وإنما عمل اللجان قبل ذلك، وحيث الإعداد للجلسات يبدأ بالبحث وجمع المعلومات وتسجيل الملاحظات، ولا يستحق تمثيل المجتمع في المجلس الاستشاري إلا من تحلى بوعي المشاركة الحقة، مدركاً أن واجبه العمل الجاد نحو تحقيق وعوده ما أمكن، وكاملة من دون نقصان.

والأهم بين هذا وذاك، ضرورة تقديم برامج انتخابية معقولة ومقبولة وقابلة للتحقيق، بعيداً عن المبالغة والشطط.

جهود أعضاء المجلس الاستشاري واضحة، لكن تعلق بالذاكرة كلمات صاحب السمو الحاكم الموجهة إلى المجلس، فهي، على توالي الفصول التشريعية، بمثابة خارطة طريق عنوانها الالتزام ومؤداها الالتزام، ويجب التذكير هنا بأن تعامل حاكم الشارقة مع المواطن يمثل مثالاً جميلاً للاحتذاء والتقليد.

الالتزام ليس مصادرة الحرية أو الاستقرار، وإنما سلوك طريق خدمة الوطن والمواطن كما يجب، وكما تنظم الأنظمة والتشريعات المقررة، ومع ذلك وقبله، كما يملي الضمير.

والوطن أولاً وأخيراً، والمواطن أولاً وثانياً وعاشراً. هذا أول حرف في أبجدية أي برلمان في أربع جهات الأرض.

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