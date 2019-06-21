الإمارات تقدم مساعدات غذائية لـ 1500 أسرة في حجر بالضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، قافلة مساعدات شملت سلالاً غذائية لأهالي حجر في محافظة الضالع اليمنية؛ حيث استفادت منها 1500 أسرة. يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة، والدعم اللوجستي المستمر، وحملات الاستجابة المتواصلة من قبل دولة الإمارات، بتوجيهات من القيادة الرشيدة بمد يد العون والإغاثة للشعب اليمني الشقيق بمختلف المجالات التنموية والإغاثية والإنسانية.

وأشرف على توزيع السلال الغذائية «الفريق التطوعي التابع للهلال الأحمر الإماراتي» بحضور اللواء علي مقبل محافظ الضالع، الذي ثمن دعم دولة الإمارات المستمر للمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أهمية هذه اللفتة الكريمة من قبل دولة الإمارات، وتلمسها أوضاع غير القادرين من أبناء الضالع.

من جانبهم، عبّر المستفيدون من أهالي حجر عن شكرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، والتي لم تتوان عن تقديم المساعدات الغذائية التي تلبي احتياجاتهم، وتعينهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

تجدر الإشارة إلى أن شهر مايو الماضي شهد توزيع الهلال الإماراتي أكثر من 7 آلاف سلة غذائية استفاد منها 49 ألف مواطن يمني، إضافة إلى حملة استجابة عاجلة شملت إلى جانب الإغاثة تقديم دعم إيوائي وخزانات مياه إلى جانب شحنة من الأدوية والمستلزمات الصحية لمستشفى النصر العام.(وام)