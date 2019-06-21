شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يبدأ الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري أمام خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يستهل الشارقة بطل دوري الخليج العربي مبارياته في الموسم 2019-2020 بمواجهة جاره خورفكان ضمن منافسات الجولة الأولى التي تشهد أيضاً لقاءات العين مع اتحاد كلباء، وحتا مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الظفرة، وبني ياس مع عجمان، والنصر مع الوصل في «ديربي» بر دبي.

وينطلق الموسم بمسابقة كأس الخليج العربي يوم ال 22 من أغسطس / آب، تليه مباراة السوبر يوم ال 14 من سبتمبر / أيلول، ثم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي يوم ال 19 من سبتمبر.

وستكون مباراة ديربي أبوظبي بين الوحدة والجزيرة أبرز مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، فيما ستكون كل من مباراة الشارقة مع العين، والجزيرة مع شباب الأهلي أبرز مباريات الجولة الثالثة.

أما أبرز مباريات الجولة الرابعة، فستكون أول مباراة تجمع ويلتون سواريز هداف بطل النسخة الماضية من الدوري ولاعب الوصل حالياً مع فريقه السابق الشارقة، وستكون دبي على موعد مع ديربي النصر وشباب الأهلي في الجولة الخامسة، أما الجولة السادسة، فتشهد إقامة ديربي جديد للعاصمة أبوظبي بمباراة العين والجزيرة، وفي الجولة السابعة ستكون الأبرزَ مباراتا الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع الوصل، أما الجولة الثامنة، فستكون أبرز مبارياتها شباب الأهلي مع الوحدة.

وفي الجولة التاسعة ستكون مباراة ديربي دبي بين شباب الأهلي والوصل هي الأبرز، أما الجولة العاشرة، فستشهد ديربي الجارين الشارقة وعجمان، أما الجولة ال 11، فتشهد «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين، فيما تشهد الجولة ال 12 قمة كبيرة تجمع العين مع شباب الأهلي، وسيكون ختام الدور الأول، بقمة شباب الأهلي مع الشارقة.

إثارة القرعة

وكانت قرعة مسابقات الموسم قد أقيمت مساء أمس في مقر قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي النصر بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين.

وأسفرت قرعة كأس الخليج العربي عن مجموعة أولى نارية ضمت حامل اللقب شباب الأهلي والعين والجزيرة والنصر والظفرة واتحاد كلباء والجزيرة وخورفكان، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الشارقة وبني ياس والوحدة وعجمان والوصل وحتا والفجيرة.

Advertisements

وتقام مباريات المجموعات من المسابقة من خلال 7 جولات.

وقد عُرض قبل انطلاق القرعة فيلم لمسيرة أصحاب الهمم خلال الأولمبياد الخاص العالمي والذي أقيم بالعاصمة أبوظبي خلال شهر مارس / آذار الماضي، كما أقيم عرض توضيحي لكيفية إجراء القرعة لمسابقتي كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي.

وشارك في إجراء القرعة عدد من أصحاب الهمم بجانب كل من محمد أحمد البحري، ومحمد الحمادي عضوي لجنة دوري الخليج العربي.

وعقب نهاية القرعة كرم مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين أصحاب الهمم المشاركين في حفل القرعة.

من جانبه، عبر مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن أمنيته بالتوفيق لكافة الأندية في الموسم الكروي الجديد، وموجهاً الشكر للجنة دوري المحترفين على التنظيم المميز لمراسم القرعة، ونادي النصر على الاستضافة، وأبطال الأولمبياد الخاص على مشاركتهم.

وقال: أتمنى أن تقدم الأندية مستويات جيدة في الموسم الجديد تعكس حجم الجهود التي تبذلها في فترة الإعداد، وأن نشهد بروز نجوم جدد يكونون رافداً للمنتخبات الوطنية.

وقال سالم ربيع عضو اللجنة الفنية لنادي النصر: إن نتائج القرعة لمسابقتي كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي كانت مرضية، لافتاً إلى أن مباراة الجولة الأولى في دوري الخليج العربي ستسعد الجماهير النصراوية، لافتاً إلى أنها المرة الثانية التي تشهد فيها جولة في الدوري إقامة ديربي بر دبي، وقد سبق للنصر أن فاز على الوصل في الجولة الأولى في موسم 1985-1986 بهدف في الدقيقة الأخيرة، وهو ما يدل على أن هناك تفاؤلاً بتحقيق الفوز مرة أخرى.

وعن قرعة كأس الخليج العربي، قال: النصر سيلعب في المجموعة الحديدية، ولكنه جاهز للظهور بصورة جيدة، وتقديم موسم يرضي طموحات الفريق.

قرعة مرضية

من جانبه، قال حميد يوسف عضو شركة الوصل لكرة القدم: إن مواجهة فريقه أمام النصر في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، لا تخضع للتوقعات، لافتاً إلى أن الإمبراطور يسعى إلى الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل.