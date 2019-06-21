ورشة أساسيات صناعة الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة الثقافة والفنون في متحف الاتحاد بدبي، ورشة تخصصية بعنوان: «صناعة الكتاب من المحتوى إلى النشر»، قدمها طلال الصابري مؤسس دار جميرا للنشر والتوزيع.

وتطرقت الورشة إلى أساسيات صناعة الكتاب، بداية بالمحتوى وتحديات التأليف، ومروراً بمبادئ الكتابة، وانتهاءً بصياغة الكتاب وتغليفه وتجليده وتوزيعه، حيث ناقش الصابري الرحلة الطويلة التي يسافر عبْرها الكاتب، المقدمة والإهداء والمدخل العام للموضوع، ثم التبويب، والفصل بين الصفحات، والهوامش، وذكر المراجع التي تم الاستعانة بها أثناء عملية جمع المعلومات والتأليف والكتابة، وانتقالاً للمواصفات الفنية للكتاب، وعملية الإخراج الفني، وأصول اختيار الغلاف والألوان والصور وغيرها من تفاصيل، لتكتمل الورشة مع المعلومات المتعلقة بآلية الطباعة، والأوراق المستعملة فيها، والنوعية المناسبة لكل موضوع، والتعريف بأحجام الكتاب المتعارف عليها، حتى يتربع الكتاب على الأرفف.

وأوضح محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في الهيئة، أن اختيار الورشة جاء مدروساً ودقيقاً، في ظل افتقار الكثيرين للمعلومات المتعلقة بهذا الجانب، وقال: «لدينا مبدعون في مختلف مجالات الكتابة الأدبية، ومواهب واعدة تنتظر الفرصة للانطلاق، إلا أن نسبة كبيرة لا تمتلك معلومات كافية عن آلية صناعة الكتاب، ما يقلل فرص تقديم محتويات متميزة ومتكاملة، وهو ما دفعنا لاختيار هذه الورشة التي تقدم معلومات مُفصلة حول المراحل الكثيرة والمتعددة التي يمر بها الكتاب ليصل إلى أيدي القراء».