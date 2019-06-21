العسكري السوداني: توصلنا للمسؤولين عن فض الاعتصام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، أمس الخميس، أنه تم تحديد هوية المسؤولين عن فض الاعتصام في الخرطوم مطلع الشهر الحالي. وشدد حميدتي، على أن الحل في السودان يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع.

وأكد أن «العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة»، وقال: «مهما طالت الفترة الانتقالية، فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل، كما أكد أن «التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة».

وأوضح: «وصلنا للشخص الذي يقف وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن، كي لا نؤثر في لجنة التحقيق». وكشف عن أن هناك مندسين بين قوات الدعم السريع، ولفت إلى اعتقال 9 أشخاص منهم.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان: «انتهى دور حزب المؤتمر الوطني، لكننا لن نلاحقهم بالشبهات».

وفي التطورات أكدت وكالة الأنباء الحكومية (سونا)، أن المجلس العسكري الانتقالي قام بإقالة النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً»، ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن ملابسات الإقالة.

ووفقاً للوكالة، فإن النائب العام المكلف الجديد تولى في وقت سابق من الشهر الجاري رئاسة النيابة العامة لقطاع الخرطوم، وترأس بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.

وفي غضون ذلك، سار مئات المتظاهرين في شوارع بعض المدن السودانية مرددين «سلطة مدنية»، بعد أن دعا منظمو الاحتجاجات إلى ممارسة ضغوط على العسكريين لتسليم السلطة للمدنيين، وفقاً لشهود وسكان.

وأكد شهود عيان، أن متظاهرين نزلوا إلى الشوارع في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر شرقي البلاد وفي الأبيض ومدني في الوسط، وكسلا في الشرق.

وفي الخرطوم وقف العشرات، وهم يحملون لافتات كتب عليها «حكم مدني» و«محاكمة مرتكبي مجزرة 3 يونيو»، أمام المبنى الرئيسي لشركة الكهرباء وخارج وزارات الصحة والنفط والإعلام.

وجاء ذلك في وقت كشفت مصادر، عن أن عدداً من الدبلوماسيين والمبعوثين يسعون إلى حل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الحالي، وقبل أن يوقع الاتحاد الإفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد.

وعقد الاتحاد الإفريقي، الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعاً موسعاً حول أزمة السودان، ضم الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة، في وقت يجتمع فيه ممثلو دول الاتحاد لذات الموضوع.

وبحسب المصادر، لا تزال نقطتا الخلاف الأساسيتين، تتمثلان في الفترة الانتقالية وعدد تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.

وذكر مصدر في السفارة الإثيوبية، أن محمود درير مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سيصل مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الاجتماعين، لتسليم مسودة اتفاق للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تحمل مقترحات للنقاط الخلافية العالقة. (وكالات)