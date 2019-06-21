التهور الإيراني يقود المنطقة إلى حافة الخطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت إيران، أمس، من درجة تهورها ورفعت منسوب التوتر في الخليج؛ بعدما تبجح الحرس الثوري الإيراني بإسقاط طائرة «مُسيّرة» أمريكية، زعم أنها كانت تحلق في محافظة هرزمكان جنوبي البلاد وقال إنها «رسالة لواشنطن»؛ لكن القيادة المركزية الأمريكية فنّدت هذا الادعاء، وأكدت أن صاروخاً إيرانياً (أرض - جو) أسقط الطائرة من دون طيار أثناء طيرانها فوق المياه الدولية لمضيق هرمز، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ارتكبت خطأ جسيماً؛ قبل أن يرأس اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض؛ لبحث الرد، بينما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل «قوي جداً جداً»، موضحاً «نحتاج للتهدئة في المنطقة، لكن لا نستطيع ذلك، مع تسبب إيران بالكثير من الأذى»، وقال الجبير للصحفيين في لندن: «السعودية لا تريد حرباً مع إيران»، مشدداً على أن «المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي»، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من عواقب كارثية جراء أي صدام بين الولايات المتحدة وإيران، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس، والتحلي بالمسؤولية، في «الأزمة مع إيران»، معلناً مشاركته واشنطن بالقلق من سلبية السلوك الإيراني في المنطقة.