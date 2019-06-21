نشطاء إيرانيون: لا إصلاح إلا بتنحي خامنئي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب نشطاء إيرانيون المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتنحي، واعتبروا أن النظام الذي يديره عسكرياً مستبداً، ويجب تغييره من جذوره، وأنه لا أمل في إصلاحه أو البحث في إجراءات تجميلية له. ووجه الناشطون ال14 رسالة مفتوحة ثانية بغضون أسبوع، لعلي خامنئي، يطالبونه فيها بالتنحي وتغيير الدستور لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار حكم من قبل الشعب، وإنقاذ إيران من الدمار، حسب تعبيرهم.

وجاء في الرسالة: «دون خوف وبصراحة، نعتبر الجمهورية الإسلامية نظاماً عسكرياً مستبداً سببه الدستور وحكم الولي الفقيه والمرشد». وأضاف الموقعون: «إننا ضد كل الحكم والنظام بمجمله، بجميع مؤسساته وسلطاته، ونعتقد أنه لا توجد وسيلة لإصلاح وتحديث هذا النظام».

وأكد هؤلاء النشطاء أنهم يريدون «التغيير السلمي الشامل» لإنهاء النظام الذي دمّر إيران، وذلك من خلال انتخابات حرة، وإنشاء نظام ديمقراطي علماني يتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ لكتابة دستور حديث للدولة المستقبلية.

يذكر أن الموقعين هم من النشطاء والسجناء السياسيين والفنانين وأساتذة الجامعات، وهم كل من: المخرج محمد نوري ‌زاد، والرئيس الأسبق لجامعة طهران الدكتور محمد ملكي، وعضو نقابة المعلمين هاشم خاستار، وجوهر عشقي، وعباس واحدیان ‌شاهرودي، وحوریة فرج‌ زاده، وكمال جعفري ‌یزدي، ومحمد مهدوي ‌فر، وجواد لعل ‌محمدي، ورضا مهركان، ومحمد رضا بیات، ومحمد كریم‌ بیكي، وزرتشت أحمدي ‌راغب، ومحمد حسین سبهري.

وطالب هؤلاء النشطاء داخل إيران في رسالتهم الأولى، الأسبوع الماضي، باستقالة المرشد الإيراني، واعتبروه مسؤولاً عن «الاستبداد الممنهج».

(وكالات)