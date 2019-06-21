سيولة قياسية بـ 1.6 مليار في تداولات نهاية الأسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أبوظبي: أنور داوود ومهند داغر



حصدت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية جيدة، بعد تفاعلها مع موجة شراء عالمية مرتبطة بمؤشرات «فوتسي»، و«مورجان ستانلي»، واستهدفت أسهماً قيادية في العقار والبنوك، واشتدت في جلسة أمس الخميس، وخاصة سهم «أبوظبي الأول» الذي شهد سيولة قياسية بنحو 924 مليون درهم، نتيجة لتداولات المؤسسات والمحافظ لتعديل مراكزها الاستثمارية، وخاصة مع مراجعات السنوية لمؤشر «فوتسي» على مستوى العالم.وحققت الأسهم حركة نشطة خلال الاسبوع الماضي حاصدة سيولة بواقع 2.6 مليار درهم، منها 1.57 مليار في جلسة نهاية الأسبوع.

وتركزت هذه الموجة على أسهم في البنوك، مثل «أبوظبي التجاري» الذي ارتفع بنسبة أسبوعية بلغت 4.82%، و«أبوظبي الأول» 0.81%، و«دبي الإسلامي» 3.2%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.61%.

وفي قطاع العقار ارتفع «إعمار العقارية» خلال أسبوع 0.22% علماً بأن السهم ارتفع في جلسة أمس 3.23%، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة أسبوعية 7.47%، و«إعمار للتطوير»4.6%، و«إعمار مولز» 2%، و«ديار» 4.21%، و«داماك» 0.68%، و«الدار العقارية» 3.85%.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً أسبوعياً بنسبة 1.63% عند مستوى 5044.71 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سق دبي 0.98% عند 2658.88 نقطة.

ووصلت السيولة الأسبوعية في الأسواق إلى 2.6 مليار درهم، منها 1.8 مليار درهم في أبوظبي، و868.86 مليون درهم في دبي.

وكثف المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية بصافي استثمار بلغ 326.2 مليون درهم محصلة شراء، (54.45 مليون درهم في دبي، و 271.7 مليون درهم في أبوظبي) وكذلك المحافظ الاستثمارية التي ضخت في السوقين 400 مليون درهم.

وخلال جلسة أمس أغلقت أسواق الأسهم، في المنطقة الخضراء، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 1.4%، ومؤشر سوق دبي 0.73%، مدعوماً بموجة شرائية على الأسهم القيادية في «البنوك» و«العقار» و«الاتصالات»، وسط سيولة قياسية، شهدها سهم «أبوظبي الأول»، بنحو 924 مليون درهم، فضلاً عن بقية الأسهم مثل «إعمار العقارية» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات».

ومع دخول استثمارات قوية من المحافظ والمؤسسات وخاصة العالمية منها، حققت الأسهم حركة سيولة نشطة وصلت إلى 1.57 مليار درهم، منها 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي، و336.5 مليون درهم في سوق دبي.