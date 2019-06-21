دبي - بواسطة محمد فارس تطبيقي Sheets و Slides يحصلان على تصميم ماتيريال ديزاين الجديد قوقل © Tech World قدمت بواسطة

قبل يومين من الآن، أشرنا عن حصول أحد تطبيقات قوقل المكتبية وهو Docs على تصميم قوقل الأنيق ماتيريال ديزاين .

واليوم، كلٍ من تطبيق Sheets و Slides يحصلان على نفس التصميم، مع مراعاة أن جميعها ما زالت في مرحلة الاختبار.

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والمُطّلع عن كثب، يرى أن قوقل قد استغرقت وقتًا طويلًا في التحوّل من واجهة هولو إلى ماتيريال ديزاين.

ولكن في الفترة الأخيرة أصبح أمر التحوّل بوتيرة سريعة، حيث تم بالفعل تحديث العديد من تطبيقات الشركة ومدّها بهذا التصميم.

وما زال هناك عدد قليل آخر ينتظر دوره، عمومًا ، وعبر نسخة الاختبار هذه، يُلاحظ ما يلي:

أولًا: تم التخلّص من شريط العنوان الأزرق واستبداله بشريط أبيض.

ثانيًا: لحتى هذه اللحظة ليس هناك وجود لدعم الوضع المُظلم ” السمة الداكنة ” ، ولكن قد نراه قريبًا.

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ثالثًا: هناك الأيقونة العائمة في الواجهة الرئيسية لكل تطبيق ، والتي تحمل عدّة اختصارات مهمة، بالتالي معها يمكن الوصول السريع إلى أهم أدوات التطبيق.

فضلًا عن إزالة أثر صورة خلفية الملف الشخصي في قوقـل بلس من القائمة، مع حصول صفحة النماذج على خلفية بيضاء بدلاً من الخلفية الرمادية.

ومن على صفحة العمل لكل تطبيق، ليس هناك أي زيادة أو نقص في الأدوات ، فقط كل ما في الأمر أن الواجهة أصبحت أكثر بياضًا من ذي قبل ، وهذا هو المفهوم الذي يأتي به ماتيريال ديزاين.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه النسخة ما هي إلّا محض إختبار ولعدد محدد من مستخدمي أندرويد ، لذلك يبدو أن هذا اختبار محدود للغاية ومن جانب الخادم.

ومما لاشك فيه ، نحن بدورنا سنكون في الموعد فور حدوث أي جديد حول هذا الموضوع.

وللأسف لا يوجد لدينا نسخ APK لهذه التحديثات، لذلك يتعيّن علينا الانتظار فقط ، ونكاد نُجزم أنه ليس بكثير.

التدوينة تطبيقي Sheets و Slides يحصلان على تصميم ماتيريال ديزاين الجديد ظهرت أولاً على عالم التقنية.