بريطانيا: جونسون يعزز تقدمه لخلافة ماي

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محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 20 دقيقة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:16

عزز النائب المحافظ بوريس جونسون تقدّمه في السباق لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد جولة رابعة من تصويت النواب المحافظين أجريت اليوم الخميس واستُبعد على إثرها وزير الداخلية ساجد جاويد.



وحصل جونسون على 157 صوتاً من أصل 311. واستُبعد جاويد الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً، من السباق الذي بات يتنافس فيه 3 مرشحين، بحسب نتائج أعلنها الحزب المحافظ قبل إجراء الجولة الأخيرة بعد ظهر اليوم الخميس لاختيار المرشحَين النهائيَين.

وحصل جونسون على 157 صوتاً من أصل 311. واستُبعد جاويد الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً، من السباق الذي بات يتنافس فيه 3 مرشحين، بحسب نتائج أعلنها الحزب المحافظ قبل إجراء الجولة الأخيرة بعد ظهر اليوم الخميس لاختيار المرشحَين النهائيَين.

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