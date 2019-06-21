ماكرون يزور العراق قبل نهاية العام الحالي

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محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ ساعة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:13

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس في بروكسيل أنه سيزور العراق قبل نهاية 2019.



وكان ماكرون استقبل في ايار (مايو) رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ووقع معه "خريطة طريق استراتيجية" بين البلدين تشمل جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية. وكان ماكرون استقبل في ايار (مايو) رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ووقع معه "خريطة طريق استراتيجية" بين البلدين تشمل جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية. وعبر الرئيس الفرنسي حينها عن رغبته في أن يترأس العراق مع فرنسا خريف هذا العام، مؤتمراً لدعم ضحايا العنف الاتني والديني في الشرق الاوسط. وتنشر فرنسا في العراق حاليا حوالى 1100 عسكري، في اطار العملية الدولية ضد الجهاديين، يتولى نحو 150 منهم تدريب وتطوير مهارات الجيش العراقي.



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