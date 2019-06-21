مقتل 18 عنصراً من "داعش" في عملية نيجرية - فرنسية - أميركية

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محمد عثمان - الرياض - نيامى - أ ف ب | منذ ساعة في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 19:12

قتل 18 إرهابياً من تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى في عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية والفرنسية والأميركية بين 8 و18 حزيران (يونيو) الجاري في غرب النيجر قرب مالي، وفق ما ذكرت حكومة النيجر اليوم الخميس.



وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية في بيان: "نفذت عملية عسكرية مشتركة كبيرة تجمع القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية بدعم من الشركاء الأميركيين، تم خلالها القضاء في معسكر العدو على 18 إرهابياً، وأسر 5 إرهابيين بينهم 3 نيجريين". وأكد البيان أن الجانب النيجري لم يتكبد "خسائر بشرية أو مادية".

وأعلنت وزارة الدفاع النيجرية في بيان: "نفذت عملية عسكرية مشتركة كبيرة تجمع القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية بدعم من الشركاء الأميركيين، تم خلالها القضاء في معسكر العدو على 18 إرهابياً، وأسر 5 إرهابيين بينهم 3 نيجريين". وأكد البيان أن الجانب النيجري لم يتكبد "خسائر بشرية أو مادية".

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