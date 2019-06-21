شكرا لقرائتكم قائد الجيش تسلّم وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة وأثنى على دور المملكة في دعم لبنان والمؤسسة العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 22:27

واصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون زيارته لليوم الثاني الى المملكة العربية السعودية، وتسلم اليوم (الخميس) من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وبتكليف من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده على رأس المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، وإيمانا من المملكة بدور الجيش اللبناني، وذلك في حضور السفير اللبناني في المملكة فوزي كبارة. وفق بيان مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.



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ومن ثم انتقل العماد عون إلى جدة حيث زار معهد القوات الجوية واطلع على أقسامه، واستمع إلى إيجاز عن المهمات التي ينفذها.

وكان السفير كبارة، أقام احتفالا على شرف قائد الجيش في السفارة اللبنانية في الرياض، في حضور عدد من أبناء الجالية اللبنانية.

وأعرب العماد عون عن تقديره للاحتفال وشكر القيمين عليه، واكد أن "الوضع الأمني في لبنان مستقر، وأنه على استعداد لاستقبال أبنائه المغتربين، وأبناء الدول العربية الشقيقة". وشدد على "أهمية العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية"، وأثنى على "دورها في دعم الدولة اللبنانية وجيشها"، ومؤكدا "الدور الأساس الذي تؤديه الجالية اللبنانية في تعميق هذه العلاقات".

وفي الختام، تسلم قائد الجيش درعا تقديرية من السفير كبارة.