شكرا لقرائتكم ترامب: إيران ارتكبت خطأ جسيماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، طهران - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 21:50

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الخميس)، أن إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بعيد تأكيد البنتاغون أن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة، في المقابل حذرت إيران اليوم الخميس من أن انتهاك حدودها يشكل "خطا أحمر".



ووسط تساؤلات حول شكل الرد الاميركي على الحادث، خرج ترامب في تغريدة مقتضبة مكتفياً بالقول: "إيران ارتكبت خطأ جسيماً!"

وكانت القيادة المركزية للقوات الأميركية أعلنت أن طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية أُسقطت بصاروخ إيراني أرض-جو فوق مضيق هرمز مساء الأربعاء.

وقال الناطق باسم البحرية الأميركية بيل أربان "إنه هجوم غير مبرر على طائرة مراقبة أميركية في المجال الجوي الدولي".

وقالت قيادة الأركان الأميركية في بيان إن "الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة".

في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن "نيران الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقطت" الطائرة المسيرة "في ساعات الصباح الأولى" في محافظة هرمزكان في جنوب إيران. وأضاف البيان أن الطائرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نورثروب غرونمان)، أُسقطت في منطقة كوه مبارك "بعد أن اخترقت الأجواء الإيرانية".

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وأوضح الحرس الثوري في بيان لاحق أن الطائرة انطلقت من قاعدة أميركية "على الضفة الجنوبية للخليج"، وعبرت مضيق هرمز شرقا في اتجاه ميناء جابهار الإيراني. وقال المصدر إن الطائرة أسقطت بعد دخولها المجال الجوي الإيراني.

وأكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي أن انتهاك حدود إيران "يمثل خطنا الأحمر".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن هذه "رسالة واضحة وقاطعة بأن المدافعين عن الوطن جاهزون للرد على كل عدوان أجنبي، وردنا سيكون قاطعاً وجازماً". وأضاف: "نحن لا نسعى إلى الحرب لكننا في أتم الجاهزية إذا ما وقعت الحرب".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "نندد بكل الخطوات الاستفزازية التي تمس بسيادة البلاد"، محذرا من أن "مسؤولية العواقب المحتملة لهذه الأعمال تقع بشكل كامل على المعتدين".

ومحافظة هرمزكان محاذية لمضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.

وجدّدت واشنطن الأربعاء اتهام إيران بالوقوف وراء هجومين على ناقلتي نفط يابانية ونروجية في بحر عمان في 13 حزيران (يونيو)، أثناء إبحارهما قرب مضيق هرمز.