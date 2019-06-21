شكرا لقرائتكم الجبير: رد فعل قوي جداً جداً إذا أغلقت إيران مضيق هرمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 21:01

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جداً جدا".



وقال الجبير في لقاء صحافي مع وسائل إعلام عربية ودولية، على هامش زيارة رسمية يقوم بها حالياً إلى العاصمة البريطانية لندن، "نحتاج للتهدئة في المنطقة لكن لا نستطيع ذلك مع تسبب إيران بالكثير من الأذى".

وشدد على أن المملكة لا تريد حرباً مع إيران، ولكنه قال إن المجتمع الدولي مصمم على مواجهة سلوك طهران العدائي.

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وأكد الوزير السعودي أن بلاده تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة، مشيراً إلى أن هناك أدلة كافية على أن إيران تقف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، وأن اعتداءات طهران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم، لافتاً إلى ما تعرضت له أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، وناقلتان في خليج عُمان، لهجمات تخريبية في حادثين منفصلين، وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران في تلك الهجمات، مطالباً إيران بتغيير سلوكها العدواني ووقف دعم الإرهاب، وأن "تعود دولة طبيعية".

وفيما يتعلق بالتأثير على مواقف الدول العظمى، اعتبر الجبير، أنه من السخف تصور أن يحاول أي طرف جر قوى عظمى لحرب مع إيران.

وحول الحكم القضائي الصادر من المحكمة العليا البريطانية، القاضي بمراجعة تراخيص بيع السلاح إلى السعودية، أوضح الجبير أن الحكم البريطاني في شأن مبيعات الأسلحة "مسألة إجرائية وشأن داخلي".