شكرا لقرائتكم اعتقال لاجىء سوري في أميركا خطط لمهاجمة كنيسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 16:37

أعلنت وزارة العدل الأميركية إلقاء القبض على لاجئ سوري للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة في بنسلفانيا باسم جماعة تنظيم "داعش".



وجاء في بيان صادر عن مساعد وزير العدل جون ديمرز والمدعي العام الفيديرالي سكوت برادي أن "مصطفى مصعب العويمر (21 سنة) وصل إلى الولايات المتحدة من سورية كلاجئ في آب (أغسطس) 2016، وكان ينوي استهداف كنيسة في أحد أحياء بيتسبرغ".

ونقل البيان عن مايكل ماكغاريتي من قسم مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيديرالي: "تظهر وثائق المحكمة أن مصطفى العويمر خطط لتنفيذ هجوم ضد كنيسة باسم تنظيم داعش، كان يمكن أن يتسبب بقتل أو جرح الكثير من الناس". وأشار الى أن "مكتب التحقيقات الفيديرالي يأخذ التهديدات ضد الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى بأقصى جدية، وسنستخدم كل مواردنا لوقف الهجمات الإرهابية المحتملة ضدهم".

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ويُزعم أن المشتبه به قام بتسليم وثائق حول صناعة واستخدام المتفجرات لرجل كان يعتقد أنه متعاطف مع تنظيم "داعش"، ليتبين بعد ذلك أنه عميل في مكتب التحقيقات الفيديرالي.

وإضافة إلى الاتصال بالرجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن دعمه لتنظيم "داعش"، التقى العويمر بالعميل المتخفي 4 مرات منذ نيسان (أبريل)، وفقاً للبيان.

وأورد البيان أن "العويمر كتب خطة من 10 نقاط حول الطريقة التي ينوي بها شخصياً إحضار المتفجرات في حقيبة، كما وضع علامات على مناطق تؤدي الى الكنيسة على الخرائط". واعتزم الاجتماع مع العميل في المؤامرة أمس الاربعاء للمرة الاخيرة قبل تنفيذ الهجوم المحتمل في تموز (يوليو) المقبل.

ووجهت الى العويمر تهمة واحدة بمحاولة تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وتهمتين بتوزيع المعلومات متعلقة بالمتفجرات أو أسلحة الدمار الشامل. وشهدت بيتسبرغ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقتل 11 شخصاً بالرصاص في هجوم على كنيس في أحد أكثر الهجمات دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.