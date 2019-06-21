- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة يعتقد أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي زرعتها على الطريق العام في منطقة الحبض بمديرية المحفد شرق أبين، انفجرت في أثناء محاولة الجندي في قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، مهدي صالح على الحنشي، تفكيكها.
© REUTERS / Anees Mahyoub
وتشهد عدد من مديريات محافظة أبين، وخاصة الوسطى نشاطا لتنظيم القاعدة، وانتشارا لعناصره التي تشن بين الحين والآخر، هجمات على الجيش والأمن اليمني تخلف غالبا ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على معاقل التنظيم الإرهابي.
هذا وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... مقتل جندي أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة شرق أبيمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.