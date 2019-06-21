وأضاف التحالف في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية الرسمية أنه استهدف قوارب ملغومة أعدها الحوثيون لتنفيذ "أعمال إرهابية" وتهديد الشحن الدولي.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن ضرب أهدافا للحوثيين في الحديدة تتضمن قوارب ملغومة لشن هجمات وتهديد الملاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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