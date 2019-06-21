دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تضيف زر مخصص للمشاركة في نتائج البحث ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البحث لإضافة ميزة جديدة لتطبيق جوجل على منصة الأندوريد تقدم للمستخدمين من خلالها ميزة المشاركة عبر زر مخصص في نتائج البحث.

لم يأتي تطبيق جوجل بتجربة سلسلة في المشاركة نتائج البحث حتى الآن، حيث رصدت ميزة جديدة في الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل المخصص لمنصة الأندوريد يأتي بزر مخصص للمشاركة السريعة والمباشرة في نتائج البحث.

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أيضاً تظهر قائمة لإختيارات المشاركة عبر النقر على الزر المخصص للمشاركة في نتائج البحث، حيث تتضمن القائمة رابط “search.app.goo.gl”، ومن المقرر أن يقدم الإختيار الجديد تجربة أكثر سلاسة لمشاركة نتائج البحث.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تضيف زر مخصص للمشاركة في نتائج البحث ظهر على التقنية بلا حدود.