"يونس إمرة" يقيم معرضا لرسوم فن "إيبرو" في الأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أقام معهد "يونس إمرة" الثقافي التركي، الخميس، معرضاً للوحات فنية، رسمت بفن "إيبرو" (الرسم على الماء)، في العاصمة الأردنية عمان.

وجرى تنظيم المعرض بالتعاون مع بلدية "بورصة" التركية في مقر المعهد بالعاصمة عمان، بحضور السفير التركي لدى المملكة، مراد قرة غوز.

وقال جنكيز إر أوغلو، مدير المعهد للأناضول، إن اللوحات التي تم عرضها هي من إعداد طلبة أردنيين وأتراك، التحقوا بورشة تدريبية نظمها المركز لتعليم فن الإيبرو.

وأوضح إر أوغلو أن الدورة امتدت لثلاثة أشهر، قدمتها الفنانة التركية زينب كولتكين.

ولفت إلى أن الهدف من إقامة الدورة، "تعريف الشعبين على ثقافة بعضهما البعض".

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وأردف: "نظراً لما يحمل هذا الفن (إيبرو) من أهمية وتاريخ عريق في تركيا، ارتئينا لإقامة هذه الدورة".

ومثل بلدية بورصة بالفعالية، مدير التربية والشؤون الاجتماعية، إبراهيم قرامان، والمنسق أيوب اردا.

وعرفت كثير من الشعوب فن الإيبرو مثل بلاد فارس قديمًا (إيران)، والهند والصين، وفي تركيا بلغ ذروته في عهد الدولة العثمانية، ودخل في مجال الفنون الإسلامية آنذاك.

ويعتمد هذا الفن على الرسم على الماء المخلوط بمواد معينة لجعله كثيفًا، ويستخدم له ألوان خاصة يتم رشها وتشكيلها على السطح، بحيث يمكن فيما بعد أخذ ذلك الرسم على ورق مرمري خاص سميك يتحمل الماء.

ولوحات هذا الفن تعرف بالإنجليزية باسم الورق الرخامي (Paper Marbling)، كونه ينتج لوحات تشبه أشكال الرخام، وتوضع هذه اللوحات كأغلفة للكتب أو كخلفيات للكتابة بالخطوط العربية.

و"إيبرو"، كلمة فارسية تعني الغيوم أو السحاب، وباللغة التركية تعني حاجب العين أو الورق الملون والمجذع، أو الورق والقماش الملون بألوان مختلفة الذي يستخدم في تغليف الكتب والدفاتر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.