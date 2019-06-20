أحزاب وقوى مصرية: المشاركة بمؤتمر المنامة انهيار أخلاقي وسياسي

القاهرة / الخليج 365

دعت أحزاب وقوى مصرية، الخميس، إلى مقاطعة مؤتمر المنامة، الذي تنظمه الإدارة الأمريكية الأسبوع المقبل، معتبرة المشاركة فيه تمثل "انهيارا أخلاقيا وسياسيا".

جاء ذلك في بيان مشتركة لأحزاب يسارية وليبرالية، بينها "التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، وتيار الكرامة، والعيش والحرية"، إلى جانب اتحاد المحامين العرب، والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل.

واتهم البيان، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "بمشروعها سيء الذكر (صفقة القرن)"، بأنها أكثر الإدارات الأمريكية "فجاجة وعنصرية".

وعن مؤتمر المنامة، حذَّر البيان، من أن الإدارة الأمريكية "ترمي إلى اختزال حل القضية الفلسطينية في حفنة مساعدات مالية تدفعها الدول العربية لتحسين معيشة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال".

واعتبر المشاركة العربية في المؤتمر "انهيارًا أخلاقيًّا وسياسيًّا، وتخاذلًا عن حماية المصالح الاستراتيجية؛ واستمرارًا لمسلسل التبعية".

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ودعا إلى "مجابهة أية مواقف وخطوات من شأنها المساس بالحقوق الفلسطينية والعربية الثابتة التي تتقاطع مع المخططات الصهيونية والأمريكية المعادية".

وحذَّر البيان، الحكومة المصرية من "العواقب الوخيمة بالتورُّط بأي صورة في هذه الصفقة المشبوهة (صفقة القرن) ومؤتمر المنامة".

كما أدان أية "مشاركة أو تمثيل عربي رسمي أو غير رسمي في هذا المؤتمر"، واعتباره "تجاوزًا لحدود التطبيع لدرجة التورط المباشر مع العدو الصهيوني ودعم مشروعه الاستعماري".

وتوعدت القوى والأحزاب، الجهات والشركات العربية والمصرية ورجال الأعمال، الذين ستثبت مشاركتهم في المؤتمر، بـ"إطلاق حملات فضح ومقاطعة ضدهم".

ودعا إلى التمسُّك بالمقاومة وتصعيد خيارات المقاطعة كخيار استراتيجي؛ لمواجهة هرولة الأنظمة العربية إلى التطبيع.

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب عقده في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، دعت له الولايات المتحدة، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.