غازي عنتاب / كرم كوجالار / الخليج 365
نظم نادي الفروسية التركي، الخميس، فعالية ترفيهية للأطفال السوريين اللاجئين في مخيم "نيزب" بولاية غازي عنتاب (جنوب).
وأقيمت الفعالية في إطار مشروع المسؤولية الاجتماعية لنادي الفروسية، واليوم العالمي للاجئين الذي يوافق الـ20 من يونيو/ حزيران، حيث استمتع الأطفال بأنشطة ركوب الخيل.
وقالت أيلين سويم، مديرة الاتصالات والتسويق في نادي الفروسية إنهم أرادوا الالتقاء مع الأطفال الذين اضطروا لترك منازلهم ووطنهم بسبب الحرب.
وأعربت سويم، عن سعادتها بلقائها مع الأطفال اللاجئين في مخيم نيزب بالولاية، مشيرة أنهم رسموا البسمة والسعادة على وجوههم.
وأضافت، أن فعالية ركوب الخيل تعد جزء من ثقافتنا التركية، والأطفال أعربوا عن سعادتهم بتنظيم الفعالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الفروسية التركي ينظم فعالية ترفيهية للأطفال السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.