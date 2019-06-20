شانلي أورفة.. فعالية ترفيهية للأطفال في اليوم العالمي للاجئين

شانلي أورفة / مسلم إتغو / الخليج 365

نظم الهلال الأحمر التركي فعالية ترفيهية لأطفال أجانب وأتراك، في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وأقيمت الفعالية في مضمار سباق شانلي أورفة، وتضمنت مسابقات متنوعة، وورشات فنية، وفعاليات ترفيهية، وشارك بها أطفال سوريون وعراقيون وأتراك.

وقالت المسؤولة عن الفعالية من الهلال الأحمر التركي، غولغاز أغبابا إرأوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن الهدف من الفعالية تخفيف وطأة المشاكل التي يعانيها الأطفال، والترفيه عنهم.

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وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق الـ20 من يونيو/ حزيران، استقبل والي شانلي أورفة، عبد الله إرين، في مكتبه عددا من عائلات اللاجئين المقيمة في الولاية.

وقال بيان أصدرته الولاية، إن 3 أسر من اللاجئين التركمان والأفغان والسوريين، حضرت اللقاء، وأكد الوالي خلاله أن الولاية مستمرة في استقبال اللاجئين، وتعمل على حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

ووجهت الأسر الزائرة الشكر لتركيا ولشانلي أورفة، وعرضت المشاكل التي تعاني منها وطلبت الدعم لحلها، وأمر الوالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة العائلات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.