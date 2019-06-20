اليمن.. هجوم مباغت يقتل 12 حوثيًّا ويأسر 2 في #تعز

صحيفة الخليج الالكترونية قُتل 12 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجُرح آخرون، اليوم (الخميس)، في هجوم مباغت لقوات الجيش اليمني الوطني على مواقع ميليشيا الحوثي شرق مدينة تعز. وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني هاجمت الخطوط الدفاعية لميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشرقية. Advertisements وأضاف أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية وأسر متمردين حوثيين. وبيّن الموقع أن قوات الجيش الوطني طهرت مستشفى الحمد والمباني المحيطة، وتقدمت صوب مواقع وتمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذات الجبهة.

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