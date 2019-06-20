شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. انقلاب «دينا» بعد اصطدامها بشاحنة يغلق عقبة شعار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت عقبة شعار بمنطقة عسير، اليوم الخميس، حادث انقلاب دينا جامبو، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزولها، لتصطدم بشاحنة في الجهة المقابلة ثم تنقلب، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

وكان قائد الدينا قد فقد السيطرة عليها عندما كانت في حالة النزول، لتصطدم بشاحنة كانت في حالة الطلوع ثم تنقلب لتتناثر حمولتها وسط الطريق.

وعلى الفور، باشر رجال المرور الحالة فور تلقي البلاغ، وقاموا بتخطيط الحادث وإعادة حركة السير إلى وضعه الطبيعي في 20 دقيقة.

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