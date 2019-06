غرافيتي الغضب... فنانات سودانيات يروين الثورة بلوحاتهن

View this post on Instagram

أحمد عمر حضره,٦٣,السكن الخرطوم بحري-شمبات الحضراب, اعتقال يوم ٢٧-١٢-٢٠١٨ مع عدد من قيادات المعارضة و بواسطة جهاز الامن و تم أخذهم الي مكان غير معلوم . لم يتم السماح بمقابلته الي يوم ٢٣-٢-٢٠١٩ وكان اول لقاء له مع اسرته منذ الاعتقال. يعتبر احمد حضره من زموز النضال و العمل السياسي و العمل التطوعي في منطقة شمبات بالخرطوم بحري .وبه العديد من المبادرات و المشاركات الفعالة في العمل الخيري و مساعدة الغير بجانب النشاطات الاجتماعية و الرياضية و الثقافية والحمدالله تم إطلاق سراح اليوم العديد من المعتقلين الآخرين ✌🏾🇸🇩 #تحرير_المعتقلين #احمد_حضرة #مليونية٦ابريل #مدن_السودان_تنتفض #ثورة_الفن Ahmed Omar Hadra, 63, from Khartoum-Bahri-Shambat Al-Hadharab was arrested on 27-12-2018, along with a number of opposition leaders and taken to an undisclosed location. In 23-2-2019 was his first meeting with his family since the arrest. Ahmed was a leading symbol of the opposition movement, he carried out various political resistances & activities and volunteer work especially in the region of Shambat, Khartoum. He started various initiatives and charitable work in social, sports and cultural activities, and thankfully released today along with many other detainees ✌🇸🇩 #tasgutbas #tasgootbas #SudanRevolts #SudanUprising #StreetArtSudan #SudanRevolutionArt

