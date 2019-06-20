البحرين: إسقاط إيران للطائرة الأمريكية عمل عدواني جبان

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



المنامة: دانت البحرين يوم الخميس بشدة اسقاط إيران لطائرة أميركية مسيّرة واعتبرته "تصعيدا غير مبرر".

واستنكرت وزارة خارجية البحرين في بيان إطلعت ""الخليج 365"" على نصه، بشدة "قيام إيران بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي في الأجواء الدولية في منطقة مضيق هرمز، في عمل عدواني جبان وتصعيد خطير غير مبرر من قبل الحرس الثوري الإيراني يستهدف سلامة وحرية الملاحة الدولية وأمن واستقرار دول وشعوب المنطقة".

Advertisements

وشدّدت البحرين على "وقوفها التام إلى جانب الولايات المتحدة الصديقة والتضامن بكل قوة مع مساعيها المتواصلة وجهودها الملموسة والمقدرة الهادفة لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة".

وأكد بيان الخارجية "على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته والتصدي بكل حسم لكافة التصرفات والممارسات الإيرانية غير المسؤولة ووقف انتهاكاتها المتكررة لكل القوانين والأعراف الدولية، ومحاولاتها لعرقلة أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والسلم الدوليين".

وياتي موقف المنامة بعد ساعات من اسقاط ايران طائرة اميركية مسيرة في خطوة اعتبرتها واشنطن هجوما غير مبرر، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.