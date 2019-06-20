دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة يوتيوب تختبر زر جديد لعرض وإخفاء التعليقات على أندرويد

يختبر موقع يوتيوب خاصية جديدة ضمن تطبيقها الرسمي على أندرويد تتيح للمستخدم إخفاء التعليقات حتى لا تظهر أسفل الفيديوهات بالتالي يحصل على تجربة استخدام أفضل بعيداً عن تشويش ما قد يراه في التعليقات.

حالياً الخاصية الجديدة قيد الاختبار في الهند ويظهر هناك زر جديد أسفل الفيديوهات خاص بالتعليقات Comments يمكن عند الضغط عليه عرض أو إخفاء التعليقات.

وإن كنت قد أخفيت التعليقات فإن يوتيوب تستغل المساحة أسفل الفيديو لتعرض الفيديوهات التالية.

ومن أجل الملائمة مع تواجد زر جديد خاص بالتعليقات فإن زر الحفظ للمشاهدة لاحقاً يظهر أثناء توسيع قائمة الأزرار.

Advertisements

تواجه يـوتيوب كما أي شبكة اجتماعية أخرى مشاكل مستمرة ضمن التعليقات ، بدءاً من التنمر والسخرية وصولاً إلى السب والشتم ودائماً نرى الابتعاد عن مضمون الفيديو الحقيقي.

مع أن موقع يوتيوب تتيح لأصحاب الفيديوهات إلغاء تلقي التعليقات ، إلا أنها تثمر في ترويج الفيديوهات بشكل أو بآخر.

وتأتي هذه الخاصية الجديدة كحل وسط لمن لا يريد أن يقرأ التعليقات ويبتعد عن إزعاجها ، وبنفس الوقت تفتح المجال للمعلقين بالتواصل وأصحاب الفيديوهات بتلقي التعليقات.

كما هو الحال مع أية ميزة قيد الاختبار ، فإنه بحسب النتائج ستقرر يوتيوب اعتمادها رسمياً للجميع ام لا، ولا نعلم إن كانت ستوفرها على نسخة iOS أيضاً.

التدوينة يوتيوب تختبر زر جديد لعرض وإخفاء التعليقات على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.